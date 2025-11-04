البليدة: الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة في الأربعاء بعد تداول فيديو عنف عبر فيسبوك

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء من وضع حد لنشاط ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن عصابة أحياء. بعد تورطهم في شجار باستعمال أسلحة بيضاء ما خلق حالة من الرعب و الهلع وسط سكان حي خمسة جويلية ببلدية الأربعاء ولاية البليدة.

وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر منصة فيسبوك يظهر فيه إشتباك بين عصابتين خطيرتين مع إستعمال أسلحة بيضاء. وبمجرد تداول الفيديو باشرت المصالح المختصة عملية إستعلام ميداني مدعومة بخطة أمنية محكمة بالتنسيق مع فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني. أين تمكنت من تحديد هوية المشتبه الرئيسيين وتحديد مكان تواجدهما ليتم توقيفهما بعد إستيفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا

العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين أربعة وعشرين وستة وعشرين سنة إضافة إلى حجز دراجة نارية من نوع سيم بدون لوحة ترقيم مع محو رقم الهيكل الخاص بها حيث تتواصل التحقيقات لتحديد رقم الهيكل و معرفة مصدر المركبة

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء بتهم قيادة وتنظيم مجموعة أشرار بغرض الإعتداء على المواطنين والممتلكات بالإضافة إلى جناية الإنشاء والإنخراط في عصابات الأحياء فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لتوقيف باقي أفراد العصابة والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية