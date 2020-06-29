البليدة: الإطاحة بعصابة زرعت الرعب وحجز أسلحة بيضاء مهلوسات بأولاديعيش

تمكنت مصالح امن دائرة اولاديعيش بالبليدة من الإطاحة بعصابة تحترف بيع الاقراص المهلوسة وزرع الرعب في اوساط المواطنين. وخلال العملية تم حجز كمية من الاقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء.

العملية جاءت على اثر معلومة وصلت لعناصر الشرطة التابعين لامن دائرة اولاد يعيش، مفادها قيام احد الاشخاص بترويج المخدرات وانه يتخذ من مسكنه العائلي مخبا لها.

ليتم فتح تحقيق في القضية الذي اسفر على تحديد هويته .

وبإذن تفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، اين عثرت مصالح على 1063 قرصا مهلوسا، كانت مخباة داخل مكبر الصوت.

بالاضافة الى حجز اسلحة بيضاء كانت مخباة تحت سريره تمثلت في بندقية صيد بحرية، سواط، سكين حربي ودرع.

كما تم حجز مبلغ مالي قدر بـ 8 ملايين سنتيم من عائدات بيع تلك السموم، بالاضافة الى حجز 20 غرام من الكيف المعالج.

وعليه تم تكثيف الابحاث، التي افضت الى تحديد هوية الممون الرئيسي بالاقراص المهلوسة تم توقيفه في حالة تلبس، وبحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على 600 قرص مهلوس.

و قد بين التحقيق ان هذا الاخير يحصل على تلك الاقراص من شخص اخر، ليتم تكثيف الابحاث وايقافه هو الاخر وتقديم الجميع امام العدالة.

تجدر الاشارة الى ان المشتبه فيه الاول، كان مبحوثا عنه في قضية المشاجرة في الطريق العام بواسطة اسلحة بيضاء بداية شهر جوان الحالي.