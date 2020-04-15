البليدة: الإطاحة بعصابة مدججة بالأسلحة البيضاء رزعت الرعب بني تامو

العصابة كانت تحضر للاعتداء على المواطنين

تمكنت مصالح الامن ببني تامو في البليدة من الطاحة بعصابة مكونة منن 4 اشخاص كانت تحضر للاعتداء على المواطنين الأسلحة البيضاء.

العملية تمت اثر دوريات لعناصر الشرطة التابعين للامن الحضري بني تامو داخل احد الاحياء السكنية في حدود الساعة الثانية زوالا.

أين لفت انتباههم لسيارة سياحية مركونة على متنها اربعة اشخاص وعند التقرب منهم لتفتيش المركبة والتاكد من هوياتهم.

وعقب تفتيشهم عثر بحوزتهم على اسلحة بيضاء متمثلة في سيفين، سكينين، اداة حادة تستعمل عادة لتقطيع المخدرات.

كما تم ضبظ بحوزتهم قارورة غاز مسيلة للدموع وكذا قرص مهلوس، وسلسلة حديدية.

وعليه تم ايقافهم و فتح تحقيق في القضية، اين تبين بأن المشتبه فيهم كانوا يترصدون مجموعة من الاشخاص للانتقام منهم.

وعليه تم تقديم المشبه فيهم امام العدالة.