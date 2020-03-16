البليدة: الإطاحة بموظف تلقى رشاوي وكوّن ثروة غير مشروعة بالمحافظة العقارية

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.

وحسب ذات المصادر فإن ذات المشتبه فيه متهم بقضية الإثراء غير المشروع طيلة فترة عمله بالمحافظة العقارية بالبليدة.

وحسب ذات المصادر فإن عملية جاءت استغلالا لمعلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، التي تفيد أن المشتبه فيه موظف بالمحافظة العقارية بالبليدة.

يقوم بتعطيل وتأخير الوثائق الإدارية الخاصة بتشهير عقود الأراضي للمواطنين مقابل خدمات مقدمة له و مبالغ مالية تصل حتى 20 مليون سنتيم لتسوية وثائقهم.

بعد فتح تحقيق من طرف أفراد الفصيلة تبين أن المعني يقوم بإستغلال وظيفته و الأمر الذي جعله يجمع ثروة مالية مقدرة بحوالي 1 مليار سنتيم نقدا في حسابات بنكية.

كما يمتلك ذات الموقوف أملاك عقارية مختلفة أراضي ومنازل بولاية البليدة وتيبازة.

ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة وإيداعه بالمؤسسة العقابية البليدة.