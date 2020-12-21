البليدة: الافتتاح الرسمي لـ 7 مجمعات مدرسية قريبا

أشرف والي البليدة، كمال نويصر، على اجتماع خصص لتقييم الوضعية العامة للمدارس الابتدائية.

يأتي هذا بهدف ضمان التكفل الأمثل بالتلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم من خلال تدارك النقائص المحتملة لاسيما في فصل الشتاء.

وتمحور الاجتماع حول دراسة وتقييم وضعية الاطعام والتدفئة والنقل المدرسي، وحصر النقائص المسجلة.

وتم وضع التدابير اللازمة والإجراءات الازمة حيال كل عائق يحول دون تنفيذ التعليمات الرامية الى ضمان التكفل الأمثل بالتلاميذ المتمدرسين.

كما تم التطرق الى مواضيع أخرى بخصوص التنمية وخصوصا مناطق الظل، الربط بشبكتي الكهرباء والغاز.

وتضمن الاجتماع عرض من طرف المدراء المعنيين حول مختلف المشاريع المتعلقة بالاجتماع.

كما تم برمجة الافتتاح الرسمي لكل من مجمعين مدرسيين بكاف الحمام وحي عدل ببلدية أولاد يعيش.

وكذا مجمعين مدرسيين ببلدية الأربعاء، مجمع مدرسي ببلدية عين الرمانة، مجمع مدرسي ببلدية بن خليل، ومجمع مدرسي ببلدية بوادي العلايق.