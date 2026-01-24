إعــــلانات
أخبار الجزائر

البليدة.. البحث عن 3 شباب تائهين بمنطقة الضاية

بقلم نادية بن طاهر
  • 46
  • 0

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، اليوم السبت، عن انطلاق عملية بحث واسعة النطاق عن ثلاثة شباب تائهين في منطقة الضاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، باشرت وحدة الحماية المدنية لموزاية عملية البحث في حدود الساعة 12:26 زوالاً. مدعومة بفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة.

وتسابق الفرق الزمن للعثور على التائهين وتأمين سلامتهم قبل اشتداد موجة البرد والتقلبات الجوية التي تميز المنطقة حالياً.

وحسب المصالح المعنية، فإن العملية لا تزال جارية حتى هذه اللحظة.

رابط دائم : https://nhar.tv/nnOZG
