قناة النهار البليدة: البروفيسور ياسين خلوي بمستشفى الفابور يوضح إمتلاء المستشفى كليا ونقص مادة الاكسجين بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2021 - 00:01 شارك غرِّد 7 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963128 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يحث المواطنين على الحذر وإتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بكورونا قناة النهار 18 جويلية "الشيخ النوي يقصـ ـف نظام المخزن ومحمد السادس.. " ما عندهم لا شرف لا ملة قناة النهار 18 جويلية العاصمة: تشييع جثمان الفنان الكوميدي "فريد الروكور" إلى مثواه الأخير بمقبرة المالحة قناة النهار 12 جويلية برنامج "Toutes Options": الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 17 جويلية