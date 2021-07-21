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البليدة: البروفيسور ياسين خلوي بمستشفى الفابور يوضح إمتلاء المستشفى كليا ونقص مادة الاكسجين

بقلم النهار أونلاين
البليدة: البروفيسور ياسين خلوي بمستشفى الفابور يوضح إمتلاء المستشفى كليا ونقص مادة الاكسجين
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