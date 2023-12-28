البليدة: البياري تضع حد لنشاط عصابة الأحياء وتحجز سلاح ناري تقليدي وأسلحة بيضاء

تمكن فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية البليدة، من وضع حد لنشاط عصابات أحياء تتكون 6 أشخاص مسبوقين قضائيا.

أفراد العصابة ينشطون ضمن عصابة أحياء تقوم بالإعتداء وزرع الرعب في نفوس المواطنين.

العملية جاءت بعد تلقي نداء من طرف المواطنين مفاده وقوع شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص المنحرفين بإستعمال مختلف الأسلحة النارية والبيضاء بأحد أحياء مدينة وادي العلايق. قصـد فرض النفوذ والسيطرة في الحي.

ليتم فورها التدخل ومداهمة المكان بعد تطويقه، مما اسفر عن توقيف 6 مشتبه فيهم المتسببين في الشجار. وحجز أسلحة محظورة من مختلف الأنواع والأحجام من بينها سلاح ناري تقليدي الصنع مع خرطوشة خاصة بها ، أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، عصا بيزبول.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تكوين عصابة أحياء ونشر الرعب وسط المواطنين مع تقديمهم أمام العدالة.