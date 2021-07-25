البليدة: التحكم في حريق الشريعة بنسبة 85 بالمائة

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، أنه تم السيطرة على الحريق بالحظيرة الوطنية للشريعة بلغت 85 بالمائة إلى غاية الثامنة صباحا.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل عودة الحريق ببعض النقاط على مستوى الحظيرة الوطنية الشريعة على مستوى القسطل و وادي الأبرار. ليتم إخماد الحريق نهائيا و الابقاء على عملية الحراسة. لضمان عدم عودة الحريق بكل من البرغوث، بلدية بوعرفة وسيدي الكبير بلدية البليدة. مضيفة أن جهود الإخماد ما تزال متواصلة في عين المكان. بالنسبة الفترة الصباحية منذ الساعة 04 و 30 د صباحا.