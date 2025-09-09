البليدة: الحماية المدنية تتدخل بوادي العلايق إثر تسرب مياه الأمطار إلى مجمع سكني

تدخلت وحدة الحماية المدنية وادي العلايق بالبليدة على مستوى حي 5 نخلات قرقور إثر التقلبات الجوية التني عرفتها المنطقة.

ففي حدود الساعة 21:00 تدخل أعوان الحماية المدنية من اجل ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتجمعه إلى داخل مجمع سكني حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حوالي10 سم.

وتسبب ارتفاع منسوب المياه في انسداد المجرى المائي على مستوى نقطتين وتم فتح وتسهيل سريان وانخفاض منسوب المياه دون تسجيل خسائر مادية.