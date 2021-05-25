البليدة.. الحماية المدنية تفند تعرض العون سايغي مريم لحادث مرور في باتنة

فنّدت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، خبر تعرض العون سايغي بوعوينة مريم، لحادث مرور مميت بولاية باتنة.

وأوضحت الحماية المدنية، أن إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، عبر اليوتيوب، نشرت عن طريق الفيديو خبر تعرض العون لحادث مرور.

وقالت المصلحة، إن” الخبر لا أساس له من الصحة” و”العون لم تتعرض لأي حادث بذات الولاية ولم تتنقل من البليدة”.

وتابعت الحماية “سايغي ما تزال تزاول مهامها في سلك الحماية المدنية بإقليم ولاية البليدة”.

وأثار الخبر –تضيف المصلحة- حالة هلع لعائلة العون “مريم سايغي” وكل من يعرفها في الوسط المهني والاجتماعي.

وطلبت المديرية الولائية البليدة مسيري هذه القناة لسحب هذا الفيديو الكاذب والاعتذار رسميا للمتضررة من الخبر.

بالإضافة إلى تقديم الاعتذار من مديرية الحماية لولاية البليدة، وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء والتأكد من المعلومات قبل نشرها.