البليدة: الحماية المدنية تقضي على ثعبان بعد شهر من اختفائه داخل عمارة

تمكنت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية من عملية إنقاذ لسكان حي 375 مسكن بعد أكثر من شهر من العيش في حالة ذعر و هلع من ثعبان كان يستغل خزانة إحدى العمارات كملجأ له.

وحسب بيان الحماية المدنية، بالرغم من تدخل فرق الحماية المدنية لعدة مرات بعين المكان، إلا أنها لم تتمكن من العثور عليه.

و بعد نداء استغاثة آخر ليلة أمس من طرف سكان الحي عبر رسالة إلى مديرية الحماية المدنية من خلال الصفحة الرسمية في الفيسبوك، خرجت فرقة التدخل لأجل البحث عن الثعبان، أين تم العثور والقضاء عليه و انهاء حالة الخوف و إنقاذ السكان من خطره.