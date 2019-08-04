البليدة.. الحماية المدنية توضح حول حادثة إسعاف الشاب إلياس ببوينان

أوضحت مصالح الحماية المدنية بالبليدة ان الضحية “إلياس.ع” نقل الى مستشفى بوينان و هو في حالة توقف قلبي رئوي.

بعد تداول معلومات خاطئة من طرف بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول هذه العملية.

وقالت أن أسباب الأزمة ستحدد من طرف المصالح المختصة المخولة بذلك، و أن النشر العشوائي للمعلومات يمكن أن يكون مصدر هلع و قلق و يمكن أن يتحول لحالات أخرى في الوسط الاجتماعي.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوعينان مساء اليوم من أجل عملية إسعاف و إجلاء الشاب بحي الصفصافية بلدية بوعينان بعد تعرضه لأزمة و حالة توقف قلبي رئوي مفاجئ.

الضحية يبلغ من العمر 17 سنة تم إسعافه و إجلاؤه نحو القطاع الصحي ببوعينان مع التركيز على عملية الانعاش القلبي الرئوي، و تم تأكيد وفاته من طرف طبيب القطاع الصحي.

وقالت مصالح الحماية المدنية ان تدخل مثل هذه التدخلات في خانة النشاطات اليومية لسلك الحماية المدنية حيث تحصي أسبوعيا عدة حالات وفاة جراء الأزمات و الأمراض بصفة طبيعية أو غير طبيعية.

ونصحت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة بعدم تداول المعلومات الكاذبة أو نشرها دون التواصل أوالتأكد من مصادرها الرسمية.