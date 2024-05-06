البليدة: الدرك الوطني يحجز كمية معتبرة من السجائر

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبليدة، من حجز كمية معتبرة من السجائر مختلفة الأنواع محلية الصنع.

العملية تمت أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية بخدمة خارجية عبر الطريق الوطني رقم 69 بمحور الدوران بوادي العلايق ، لفت انتباههم مركبة سياحية و بعد توقيفها ومراقبة الوثائق، تم معاينة على متنها كمية معتبرة من السجائر والمقدرة بـ 29500 علبة مختلفة الأنواع محلية الصنع، بقيمة مالية قدرت بـ 7.908.702.12 دج، على إثرها تم إقتياد المركبة إلى مقر السرية لمواصلة التحقيق . بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية البليدة تم حجز السلعة و تسليمها لمفتشية أملاك الدولة ، مع تحرير جنحة عدم الفوترة.