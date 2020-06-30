البليدة.. الدرك الوطني يسترجع طفلة ساعتين بعد اختفائها من مسكنها العائلي ببوعينان

تمكنت عناصر فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني ببوفاريك ولاية البليدة من استرجاع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد اختفائها عن منزلها العائلي الكائن بمدينة بوعينان.

وحسب ذات المصدر، فان عناصر الدرك الوطني عثرت على طفلة على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بوعينان وبوفاريك على بعد 2 كلم من مسكنها العائلي ،التحريات المكثفة لأفراد الدرك الوطني مكنت من تحديد مسكن الطفلة.

و اكد والدها لذات المصالح أنه كان يظن أن ابنته تلعب بالقرب من منزلهم، لتبادر مصالح الدرك الوطني بحث الوالد على الانتباه لابنائه.