البليدة: الدرك يحجز أكثر من 37 طنا من اللحوم الفاسدة ببني تامو

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني تامو ولاية البليدة بتاريخ 13 ماي 2025 من حجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة. والتي تبين بعد المعاينة أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك البشري

العملية إنطلقت بناءا على معلومات مؤكدة تفيد بتورط أحد الأشخاص في بيع لحوم مشبوهة المصدر. وبعد تنسيق محكم مع الهيكل الصحي المحلي ومختلف المصالح المختصة تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديرية التجارة مديرية الفلاحة ومصلحة الأمن الغذائي. حيث قامت هذه الأخيرة بعملية تفتيش دقيقة لمكان تخزين اللحوم.

المعاينة كشفت أن اللحوم كانت مخزنة في غرف تبريد غير مطابقة للشروط الصحية ودون حيازة شهادات الإعتماد الصحي. ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلك، وقد أسفرت العملية عن حجز كمية إجمالية بلغت 37280 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء غير الصالحة.

و تؤكد مصالح الدرك الوطني إستمرارها في مكافحة مثل هذه الجرائم ودعوتها المواطنين للتبليغ عن أي نشاط مشبوه يهدد الصحة والسلامة العمومية