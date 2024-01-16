البليدة: الدرك يطيح بشبكة تُهرّب المواد التبغية ببوفاريك

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري ببوفاريك من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتهريب المواد التبغية من مختلف الأنواع و العلامات التجارية.

العملية جاءت بعد توقيف المشتبه فيه الأول في القضية، وبعد تكثيف التحريات و جمع المعلومات تم تحديد مكان المحل التجاري. و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تنقل أفراد فرقة الأمن والتحري ببوفاريك إلى عين المكان مرفقين بأعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة ببوفاريك.

وأثناء عملية التفتيش تم العثور بخلفية المحل التجاري على كمية من السجائر محلية وأجنبية الصنع. بالإضافة كذلك إلى كمية من الشمة. كما أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص 4 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين (27-31)سنة. بجنحة حيازة منتوج مصنع بصفة غير شرعية (الشمة)، جنحة التهريب مع حجز 4000 علبة سجائر صنع محلي و أجنبي. 7700 كيس شمة من مختلف الأنواع والعلامات التجارية بالإضافة إلى 600 علبة معسل . وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.