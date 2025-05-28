البليدة: الدرك يوقف 5 أشخاص ويحجز مؤثرات عقلية وأموال مشبوهة بالعفرون

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة. يشتبه في ضلوعهم في قضية متعلقة بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الدرك، حيث تم مباشرة التحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم. و حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بلغت 4725 قرصا من نوع “بريقابالين 300 ملغ”.

كما تم خلال نفس العملية حجز مبلغ مالي قدره 13000 دينار يشتبه في كونه من عائدات الترويج. إضافة إلى حجز سلاح أبيض من الصنف السادس.

وقد تم إقتياد المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون حيث سيتم تقديمهم لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة.

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