البليدة.. الرياح القوية تقتلع اشجار من جذورها وتسبب في سقوط جدران المنازل

تسببت الرياح القوية التي هبت خلال 24 ساعة الاخيرة في اقتلاع الأشجار بحي بن عاشور التابع لبلدية البليدة.

حيث تسبب سقوط الاشجار في تحطيم اسوار بعض المنازل واحداث حالة من الرعب والخوف لدى سكان المنطقة خاصة وان الحي يقع بمنطقة شبه غابة .

واكد بعض المواطنين لـ” النهار أون لان” انهم متخوفون من سقوط اشجار اخرى على منازلهم وهم نيام ،وان الخطر لا يزال قائم لعدم تدخل الجهات المسؤولة، بالاضافة لعدم استجابة مصالح محافظة الغابات بالبليدة الى طلبهم بتقطيع تلك الاشجار القريبة من منزلهم.

فيما طالب البعض بترحليهم من سكان الموت الى سكنات الجديدة في اقرب وقت ممكن.