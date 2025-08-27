البليدة.. السيطرة على حريق بالشريعة وإخماد عدة مواقد

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بالشريعة وإخماد عدة مواقد بالمنطقة.

وأكدت المصالح ذاتها أن عملية إخماد بعض المواقد متواصلة، علمًا أن الحريق عاد للاندلاع على الساعة 01:00 صباحا بعد إخماده أمس.

وقد تم تسخير الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بكلٍّ من ولايات البليدة، المدية، تيبازة. وكذا المفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات بولايتي الشلف والبويرة.

كما سخِّرت طائرتي إخماد BE200، مروحيات للجيش الوطني الشعبي MI26، مع تنصيب مركز قيادة عملي.