البليدة.. السيول تغلق الطرقات وتغرق المنازل دون خسائر بشرية

تسببت كمية الأمطار المتهاطلة بالبليدة خلال الساعات الماضية في تسرب المياه الى العديد من المنازل و الطرقات.

وقالت مصالح الحماية المدنية ان السيول لم تخلف اي خسائر بشرية فيما أثرت بشكل كبير على حركة سير المركبات.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية فور بداية تساقط الأمطار عبر كافة اقليم الولاية سيما بالمناطق المهددة بخطر الفيضانات.

حيث سجل تسربات مياه ببعض المنازل والعمارات وصل سمكها الى 15سم دون تسجيل اي خطر.

كما سجلت ذات المصالح تسربات مياه المجاري بعد فيضانها نحو بعض السكنات بالمنطقة الغربية للولاية سيما منها العفرون و موزاية ووادي العلايق والشفة.

كما سجل كذلك انسداد بعض الطرقات و بخاصة الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين بني مراد وتجاه بوفاريك.

ما نجم عنه حالة اختناق كبيرة في حركة السير حيث تجري الأشغال للتكفل به من طرف مصالح الأشغال العمومية.

الحماية المدنية التي ما تزال مصالحها تجوب المناطق المهددة بالفيضانات.

جددت مصالحها نداءها للمواطنين في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها ولايات وسط البلاد بالابتعاد عن حواف الوديان لتجنب اخطار الغرق و الانجراف.