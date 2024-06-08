البليدة: الشرطة القضائية توقف 189 مبحوثا عنه

سجلت مختلف مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة شهر ماي المنصرم تنفيذ (304) عملية شرطية، مست فيها (839) بؤرة و نقطة سوداء عبر إقليم أمن ولاية البليدة.

كما تم خلالها مراقبة 3380 شخصا، مع توقيف وتقديم 189 شخصا محل بحث من قبل النيابة. فيما تم مراقبة (3195) مركبة مع استرجاع (16) منها كانت محل قضية سرقة.

وفي إطار التنسيق العملياتي فقد تم تسجيل ست عمليات شرطية تمت بالشراكة مع قيادة الدرك الوطني، خلالها تم مداهمة (112) نقطة سوادء و مراقبة (377) شخصا من بينهم توقيف و تقديم (10) أشخاص محل بحث من قبل النيابة و (55) شخصا أنجزت ضدهم إجراءات قضائية ، هذا مع مراقبة (382) مركبة خلال هاته العمليات.

كما أسفرت نتائج العمليات الشرطية عن ضبط وحجز (606)غرام من المخدرات (197) مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، (77) قضية متعلقة بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة تورط فيها (79) مشتبها فيه.

و في قضايا مكافحة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية فقد عالجت مختلف مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة (865) قضية تورط فيها ‘880) مشتبها فيه. مع ضبط و حجز ما يفوق (01) كيلوغرام و 200 غرام من المخدرات (قنب هندي) و (4090) قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع.