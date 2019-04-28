البليدة.. الشرطة تشن حربا على  أصحاب “الباركينغ”

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من وضع حد لنشاط 14 شخصا قاموا بإنشاء حظائر غير شرعية دون حيازتهم لرخص من البلدية.

في اطار القضاء على الانتشار العشوائي لحظائر السيارات عبر الاقليم الحضري للولاية.

واستنادا لما ذكرته خلية الصحافة و الإعلام التابعة للأمن الولائي فقد أوقفت المصلحة الولائية للأمن 14 شخصا يتراوح اعمارهم بين 23 و56 سنة.

قاموا بإنشاء حظائر غير شرعية دون حيازتهم لرخص من البلدية.

و ذلك في إطار البرنامج الأمني المسطر تحسبا لشهر رمضان الكريم، سيما و ان هذه الظاهرة تعرف انتشارا كبيرا خلال الشهر الكريم.

وتم في أعقاب ذلك انجاز ضد هؤلاء ملفات قضائية مع تقديمهم امام العدالة.