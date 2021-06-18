البليدة: العثور على أب وابنه تاها في المنطقة الجبلية “وادي الأبرار”

تدخلت فرقة التدخل في الأماكن الوعرة، بالتدعيم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة، اليوم الجمعة. من أجل البحث عن أب وابنه تاها في المنطقة الجبلية “وادي الأبرار” ببني علي. بالحظيرة الوطنية الشريعة بعد أن حاولا التوغل في المنطقة في جولة راجلة.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية البليدة أنه بعد اتصال هاتفي من الوالد على الرقم 14 بالهاتف النقال. تم خروج النجدات من أجل عملية تنشيط وبحث موسع بمنطقتي “وادي الأبرار” و “بلهجوري” أين تم العثور عليها وسط الأدغال.

وقد تمت العملية بالتنسيق الأمني مع مصالح الدرك الوطني. حيث تم العثور على الأب”41 سنة” والابن”09 سنوات” من دون أية إصابات. فيما تعرض الطفل التعب وحالة صدمة وبعض الخدوش بسبب الأحراش، حيث تم حمل الطفل إلى غاية نقطة انطلاق البحث.