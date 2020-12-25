البليدة: العثور على إثنين من التائهين ببحيرة الضاية

كشفت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، قبل قليل، انها عثرت على إثنين من الأشخاص التائهين في بحيرة الضاية.

وذلك من طرف من طرف السكان المحليين ، حيث تمكنت عناصر الحماية المدنية من الوصول اليهما.

في حين ما تزال عملية البحث عن التائه المنفرد الثالث مستمرة حسب بيان الحماية المدنية لولاية البليدة.

وكانت مصالح الحماية المدنية لدائرة موزاية، قد بلاغا في حدود الساعة 19.38 من مصالح الدرك الوطني مفاده وجود شخصين تائهين.

وذلك بمنطقة الضاية الجبلية جنوب غرب ولاية البليدة، حسب بيان الحماية المدنية للبليدة.

واضاف ذات البيان، أنه فور تلقي البلاغ تم خروج فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية.

بالإضافة الى فرقة التدخل الوعرة GRIMP مصحوبة بسيارة إنارة لعين المكان من أجل البحث عنهما.

ليتم التأكد من وجود تائه ثالث، هو محل بحث في هذه اللحظات من طرف مصالح الحماية المدنية والسكان المحليين.