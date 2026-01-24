البليدة: العثور على الأشخاص المفقودين بمنطقة الضاية

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، عن العثور على ثلاثة أشخاص من جنس ذكر، فُقدوا بمرتفعات منطقة الضاية التابعة لبلدية عين الرمانة بدائرة موزاية.

وحسب بيان للمديرية، انطلقت عملية البحث، اليوم، في حدود الساعة 12سا26د إثر بلاغ بالفقدان. حيث تم التنسيق المباشر مع مصالح الدرك الوطني ومختلف المصالح الأخرى.

وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، تم العثور على الأشخاص الثلاثة في منطقة تابعة إقليمياً لولاية المدية. تبعد حوالي 06 كلم عن الموقع الأصلي باتجاه ولاية البليدة.

وأكدت المصالح المعنية أن الأشخاص الثلاثة (البالغة أعمارهم 49، 36، و34 سنة) وُجدوا في صحة جيدة وبدون أي إصابات تذكر. حيث رفضوا التنقل إلى المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.