البليدة: العثور على الطفل المفقود سالما معافى بواد بن هجوري

تمكنت مصالح الحماية المدنية بعد منتصف نهار اليوم الأحد، من العثور على الطفل المفقود بجبال الشريعة سالما معافى.

وقال النقيب محمد ناش رئيس مكتب الإحصاء والتوثيق والتوعية بالحماية المدنية، في اتصال هاتفي مع “النهار”، أن مصالحهم تلقت مكالمة هاتفية ليلة أمس بعد منتصف الليل من طرف مصالح الشرطة، مفادها فقدان طفل في طريق الشريعة يبلغ من العمر 12 مابين واد بني عزة وبن هجوري.

وأضاف ذات المتحدث، أن عملية البحث عن الطفل المفقود تمت مباشرة بعد تلقي النداء. غير أنه وبعد منتصف نهار اليوم على الساعة 12.45 د العثور عليه في منحدر بصحة جيدة. غير أن له كسر على مستوى الرجل وسيتم إجلاؤه والتكفل به.

للإشارة فقد أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن فقدان طفل يبلغ من العمر 12 سنة، منذ مساء أمس السبت، أثناء توجهه رفقة صديقه البالغ نفس السن، نحو مرتفعات الشريعة.

حيث كان الطفل ضمن مجموعات من الشباب غامروا بالتوجه مشيا نحو مرتفعات الشريعة عن طريق مسالك غير آمنة تمتد على طول أعمدة المصعد الهوائي. في ظل الضغط الذي سجله هذا الأخير نتيجة التوافد الكبير للزوار.

وأشارت إلى أنه وبناء على شهادة صديقه، فقد تعرض الطفل المفقود إلى كسر على مستوى الرجل. مما دفع بصديقه إلى تركه بحثا عن المساعدة. غير أن مصالح الحماية المدنية وعند تنقلها إلى عين المكان الذي دلهم عليهم لم يعثروا عليه.

وجندت مديرية الحماية المدنية مختلف وحداتها بما فيها فرقة التدخل بالمناطق الوعرة لتكثيف عمليات البحث عن الطفل المفقود.

وانطلقت عملية البحث اليوم الأحد، على لساعة التاسعة والنصف، من طرف عناصر الحماية المدنية بواد بني عزة ببلدية أولاد عيش. ليتم العثور عليها في صحة جيدة.

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