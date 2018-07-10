البليدة: العثور على جثة غريق داخل مجمع مائي اصطناعي

عثرت الحماية المدنية لدائرة مفتاح، على جثة غريق داخل مجمع مائي اصطناعي، مخصص لمشروع إنجاز البنايات من طرف شركة تركية.

وحسب بيان للمصلحة،فإن العملية،جرت على الساعة الرابعة صباحا،من يوم الثلاثاء،حيث تم انتشال جثة الضحية “خ.ج” البالغ من العمر 20 سنة.

ويبلغ حجم المجمع حوالي 1225 متر مكعب بعمق 07 أمتار وبطول حوالي 25 متر.

وشدّدت الحماية، على ضرورة تسييج وتعليم مثل هذه المجمعات المائية الإصطناعية الموجهة لنشاطات البناء على مستوى كل مشاريع الإنجاز.

وحذرت ذات المصلحة،من أن هذه المجمعات،لا تصلح للسباحة أو استعمالها للشرب،داعية الأولياء الى مراقبة أطفالهم،ومنعهم من الولوج لمثل هذه الأماكن.