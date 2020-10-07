البليدة.. الفرقة المتنقلة لشرطة القضائية ببوقرة توقف تاجري مخدرات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوقرة الواقعة شرق البليدة من ايقاف شخصين يتاجران بالمخدرات.

وذلك على مستوى الحاجز الامني المنصب من قبل ذات العناصر، حيث لفت احد عناصرها لشخص مشبوه على متن دراجة هوائية و عندما طلب منه عناصر الامن التوقف حاول الفرار إلا انه تم ايقافه و عند تفتيشه عثر عناصر الامن بحوزته على 65 قرص ذو الاساس المخدر من نوعين مختلفين.

كما تمكنت ذات المصالح من ايقاف ممونه بتلك السموم و تفتيش منزل هذا الاخير بعد بإذن وكيل الجمهورية تم العثور على 496 كيلوغرام من الشمة المقلدة و سيف و 98 غرام من الكيف المعالج كانت مخباة في سيارته، كما تجدر الاشارة الى ان المشتكى منه الثاني مبحوث عنه من قبل العدالة في قضية مماثلة.