البليدة.. القبض على ثلاثة اشخاص وحجز 509 قارورة خمر و16 قرص مهلوس

تمكنت مصالح امن ولاية البليدة من حجز 509 قارورة خمر وتوقيف شخص كانا على متن سيارة سياحية.

كما تم حجز 16 قرصا مهلوسا في عملية اخرى وحجز مبلغ مالي المقدر ب 166000دج وورقة نقدية من العملة الصعبة قدرها 50 اورو من عائدات بيع هذه السموم.

عملية حجز الخمور والمخدرات جاءت على اثر معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية البليدة مفادها قيام أحد الاشخاص بنقل وبيع مشروبات كحولية بدون رخصة وترويجها على مستوى احد الأحياء بوسط مدينة البليدة.

تم استغلال المعلومة وبعد التحري تم تحديد هوية المشتبه فيه ،وتوقيفه في حالة تلبس وعند تفتيش مركبته تم ضبط بالصندوق الخلفي كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 509 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام وعليه تم تقديمه امام العدالة.

كما تمكنت ذات الفرقة من ايقاف شخصين على متن مركبة سياحية يقومان بترويج المخدرات في حالة تلبس وسط المدينة، حيث عثر بحوزة أحدهما على 16 قرص ذو أساس مخدر ومبلغ مالي يقدر ب7550 دج من عائدات البيع الاقراص.

فيما عثر بحوزة المشتبه فيه الثاني على مبلغ مالي قدره 166000دج وورقة نقدية من العملة الصعبة قدرها 50 اورو من عائدات بيع هذه السموم ليتم حجزها و تقديم المشتبه فيهما امام العدالة.