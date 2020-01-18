البليدة.. القبض على عصبة مختصة بسرقة الدراجات النارية والمحلات

وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة أولاديعيش بولاية البليدة، حدً لعصابة مختصة بسرقة الدرجات النارية والمحلات.

العصابة التي تنشط بكل من منطقة بوفاريك وبوقرة والأربعاء ووادي العلايق والبليدة والعفرون منذ عدة أشهر، حسب بيان لمصالح أمن الولاية.

واصل البيان أنّ توقيف أفراد العصابة التي إستولت على 30 دراجة نارية والمتكونة من 5 أشخاص من بينهم قاصر كانت تتنقل عبر سيارة نفعية وبها معدات وآلة لكسر أبواب الحديدية، جاءت بعد مراقبة المشتبه فيهم.

وبعد البحث والتحري وتنفيذ خطة محكمة تم القبض على أفراد العصابة، التي كانت تقوم بإخفاء المسروقات بمنطقة بن عاشور قبل إعادة بيعها.

ليتم تقديم المتهمين أمام العدالة، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.