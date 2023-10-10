البليدة: القبض على وكيل جمهورية مزيّف إحتال على عدد من المواطنين

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوفاريك بولاية البليدة من إلقاء القبض على وكيل الجمهورية مزيف قام بالنصب والاحتيال على العشرات من المواطنين.

العملية جاءت بعد تلقي ذات المصالح شكاوي من طرف مواطنين تفيد بقيام شخص ينتحل صفة وكيل الجمهورية. حيث كان هذا الأخير يوهم ضحاياه بأنه سيقوم بتسوية ملفاتهم ومشاكلهم مقابل مبلغ مالي.

ذات المصالح قامت بالتأكد من هوية المتهم وتحديد مكان تواجده. وبعد خطة محكمة تم الايقاع به.

المتهم تم تقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك. والذي بدوره أحال ملفه على قاضي التحقيق الذي أمر بايداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.