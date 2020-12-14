البليدة: القبض على 3 أشخاص بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة.

وحسب بيان ذات فصيلة الأبحاث، عٌثر بحوزة الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و34 سنة على أسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة.

وجاء هذا بناء على معلومات واردة مفادها وجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية بإحدى المشتلات.

وتم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية مدعمة بعناصر من فصائل الأمن والتدخل والتنقل الى المكان المشتبه فيه.

حيث تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت مهيأة للبيع.

وأسفرت هذه العملية على توقيف 3 أفراد وحجز 2935 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام.

بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 33465 من عائدات بيع هاته السموم، وأسلحة بيضاء ملك للمشتبه فيهم.