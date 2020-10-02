البليدة..المؤسسة العمومية لزراعة الأعضاء والأنسجة تستأنف نشاطاتها الجراحية

إستأنفت المؤسسة العمومية لزراعة الأعضاء والأنسجة بالبليدة، خلال الايام الماضية بشكل رسمي اجراء العمليات الجراحية .

وكانت المؤسسة قد أجلت العمليات الجراحية منذ قرابة الـ 6 أشهر بعد تفشي فيروس كورونا .

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن إدارة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الانسجة والاعضاء بالبليدة وبالتنسيق مع الطواقم الطبية وبعد تسجيل انخفاض عدد مصابين بكوفيد 19،

فتحت كل مصالحها لصالح المرضى بمختلف التخصصات بالمؤسسة، حيث انخفض عدد المرضى المتواجدين بمختلف مستشفيات البليدة من 600 مريض الى 150.

كما كشفت خديجة بوداود ممثلة عن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الانسجة والاعضاء بالبليدة للنهار اون لاين، ان اعادة استانف اجراء العمليات الجراحية جاء بعد تسجيل انخفاض في عدد مصابين بفيروس كورونا.

وأضافت ذات المتحدثة، أن القرار جاء بعد اجماع مدير المؤسسة والإدارة والفريق الطبي ومدير الصحة بالولاية على ضرورة عودة اجراء العمليات الجراحية، من اجل تقديم رعاية صحية للمريض.

ومن جهته البرفيسور ولد العربي رئيس مصلحة جراحةالمسالك البولية صرح للنهار اون لاين ان اكثر من 35 عملية جراحية تم إجراؤها بالمؤسسة لصالح مرضى المصابين بالسرطان خلال الايام القليلة الماضية.