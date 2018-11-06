البليدة.. المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين تدخل الخدمة الجمعة المقبل

ستدخل المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين بالبليدة حيز الخدمة يوم الجمعة المقبل حسبما أعلنت عنه اليوم مديرية النقل.

وأوضحت المديرية أنه سيتم ابتداء من الجمعة المقبل تحويل جميع خطوط النقل من المحطة “قصاب” نحو هذه المحطة بحي الرامول.

ومن المنتظر أن يتم تحويل باقي خطوط النقل الأخرى و كذا سيارات الأجرة من المحطة القديمة يوم الاثنين المقبل.

كما تم استحداث خطوط جديدة تربط بين هذه المحطة الجديدة و بين سوق قصاب ومستشفى فرانس فانون.

للتذكير المحطة الجديدة انطلقت أشغال إنجازها منذ نحو ستة سنوات.