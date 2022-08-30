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البليدة.. “المشتبه فيه الرئيسي” في مقتل أستاذ بالصومعة في قبضة الأمن

بقلم خالد زوبيري
البليدة.. “المشتبه فيه الرئيسي” في مقتل أستاذ بالصومعة في قبضة الأمن
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تمكنت شرطة البليدة، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن من بلدية الصومعة، ولاية البليدة.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيه الرئيسي المدعو “ز.ن”، 23 سنة، ينحدر من بلدية الصومعة ولاية البليدة.

وكان المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه على الساعة الخامسة مساءً، في حالة فرار بعد إلقاء القبض على خمسة مشتبه فيهم في قضية الحال.

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