البليدة: انقطاع الماء في هذه البلديات

اعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الإثنين، عن تذبذب في عملية توزيع الماء الصالح للشرب ابتداءً من هذا اليوم 30 مارس. وهذا بأحياء وسط المدينة و الجهة الغربية ببلدية البليدة .أحياء بلدية بوعرفة. وسط المدينة سيدي المداني كومينال سيدي يحي ببلدية شفة. برج الأمير ببلدية عين الرمانة.

وأوضحت الجزائرية للمياه، أن التذبذب راجع للتوقيف الاضطراري للمجمع المائي سيدي المداني بسبب ارتفاع نسبة تعكر الماء. الناتج عن التقلبات الجوية خلال الأيام الأخيرة.

كما طمأنت المؤسسة زبائنها أن متابعة نوعية المياه على مستوى المجمع جارية من طرف الفرق المخبرية. وعملية التوزيع ستعود لنظامها العادي فور اعادة تشغيل المجمع المائي.