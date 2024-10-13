البليدة.. تأخر توزيع المياه بأحياء بلدية بوينان

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، أنه سيتم تسجيل تأخر في توزيع المياه الصالحة للشرب المبرمجة اليوم بأحياء عدل ببلدية بوينان.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه ونظرا لتسجيل انقطاع في التيار الكهربائي على مستوى الأجهزة الانتاجية بمحطة الضخ ONID. فإنه سيتم تسجيل تأخر في توزيع المياه الصالحة للشرب المبرمجة لصبيحة هذا اليوم 13/10/2024 إلى غاية استكمال ملء الخزان المائي.

وسيكون التأخر على مستوى أحياء أحياء ” 4500 مسكن -3100 مسكن- 1675 مسكن - 3000 البهجة” الواقعة ببلدية بوينان.