البليدة : تأخر في توزيع الماء بهذه البلديات

افادت الجزائرية للمياه وحدة ولاية البليدة، أنها سجلت تسرب مائي هام على مستوى قناة توزيع الماء قطر 500مم.

وأوضحت الجزائرية للمياه، أن هذا التسرب سينجم عنه تأخير في عملية توزيع الماء الشروب المبرمجة لهذا اليوم الخميس، إلى غاية الانتهاء من أشغال اصلاح العطب المسجل.

كما أشارت إلى أن الأحياء المعنية هي الجهة الغربية ببلدية البليدة. وبلدية بوعرفة .

