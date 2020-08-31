البليدة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و19 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 44494 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1510 حالة وفاة.

بينما تماثلت 266 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31244 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

البليدة: +46

الجزائر: +42

سطيف: +32

تلمسان: + 29

وهران: + 21

البويرة: + 21

المسيلة: + 20

باتنة: +16

جيجل: + 15

عين تموشنت: +10