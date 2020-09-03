البليدة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و18 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 45469 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1529 حالة وفاة.

بينما تماثلت 260 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 32006 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع اكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

البليدة: +41

الجزائر: +38

تيزي وزو: +26

عنابة: +21

تبسة: + 17

جيجل: + 13

بومرداس: +12

وهران: + 12

سطيف: +11

باتنة: +11

سكيكدة: + 11

بجاية: +10

تيبازة: +10

أم البواقي: +10