البليدة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و22 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 48007 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أن نسبة حدوث تقدر بـ 0.6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1605 حالة وفاة.

بينما تماثلت 152 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 33875 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.

البليدة: +53

الجزائر: +33

تيزي وزو: +32

البويرة: + 18

بومرداس: +17

تلمسان: + 16

جيجل: + 16

عنابة: +15

وهران: + 12