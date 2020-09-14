البليدة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا والعاصمة تتراجع و21 ولاية لم سجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 48496 حالة مؤكدة بالفيروس.

أضاف البيان أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1620 حالة وفاة.

بينما تماثلت 167 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 34204 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 27 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 42 ولاية أقل من 09 حالات منها 21 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما 6 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 14 سبتمبر 2020 كمايلي:

الجزائر: +39

البليدة: +46

بجاية: +18

وهران: + 14

الجلفة: +14

تيزي وزو: +13