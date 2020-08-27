البليدة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و14 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

أي بنسبة حدوث تقدر بـ 0.9 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 43016 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1475 حالة وفاة.

بينما تماثلت 271 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 30150 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

وعرفت 38 ولاية تسجيل أقل من 10 حالات منها 14 ولاية لم تسجل أية حالة، في حين 10 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

البليدة: +45

الجزائر: +39

تيزي وزو: +38

وهران: + 27

باتنة: +26

سطيف: +24

بومرداس: +21

جيجل: + 19

عنابة: +18

تيارت: +18

المسيلة: + 16

سكيكدة: + 15

بجاية: +12