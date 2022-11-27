البليدة: تحرير شخص مختطف واسترجاع مسروقات وحجز كوكايين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة موزاية بولاية البليدة، من معالجة قضية نوعية. تتعلق بتحرير شخص تم اختطافه واسترجاع المسروقات.

وجاءت القضية إثر تقدم أحد الأشخاص بشكوى مفادها تعرضه للإحتجاز ومحاولة الإختطاف مع التهديد بالقتل من قبل مجموعة إجرامية مع سرقة مركبته بالبليدة. على الفور وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون. باشرت ذات الفرقة إجراءات البحث والتحري مما مكّن من تحديد مكان تواجد المركبة المسروقة مع إسترجاعها.

تبعا لذلك وإستغلالا للأدلة والمعلومات تم تحديد هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم أربعة. والذين ينشطون ضمن جماعة إجرامية مع توقيفهم في ظرف وجيز.

وحسب ذات المصدر، فإنه تم ضبط وحجز الكرسي المستعمل في الإحتجاز بالبليدة. بالإضافة كذلك إلى 08 أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف. و11 قرص من المؤثرات العقلية، قارورة سائل مخدر. وكمية من المخدرات الصلبة مادة (الكوكايين). بالإضافة كذلك إلى المركبة المستعملة من قبل المجموعة و كذا المركبة المسروقة المسترجعة.

كما تم إسترجاع المسروقات الخاصة بالضحية المتمثلة في “سلسلة من المعدن الأصفر، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 18000دج و هاتف نقال”. بعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة. والذي وجه لهم إرتكاب جناية إختطاف شخص بدون أمر من السلطات المختصة عن طريق الإستدراج و العنف و جناية تكوين جمعية أشرار بغرض إرتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد الليل ، العنف.

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