البليدة: تدعيم المصالح المخصصة للتكفل بمرضى كورونا بفرق طبية إضافية

سيتم تدعيم المصالح المخصصة للتكفل بمرضى فيروس كوفيد 19، في ولاية البليدة، بفرق طبية اضافية، مع توفير كل الوسائل الضرورية للتكفل الافضل بالمصابين.

وقد قام والي البليدة، كمال نويصر، رفقة مدير الصحة والسكان بالولاية بزيارة المؤسسة العمومية الاستشفائية مجاجي مهدي بالعفرون.

كما تفقد الوالي كل المصالح الاستشفائية بالمستشفى، حيث اثنى على جهود الاطباء مواصلة عطائهم لا محدود والمميز في هذه الظروف وتشجيعهم على الصمود.

يأتي هذا في اطار تدعيم المصالح الاستشفائية المخصصة للتكفل بفيروس كوفيد 19 على مستوى الولاية.