البليدة.. تدعيم خدمات النقل وهذه هي الخطوط المفتوحة للاستثمار

أعلنت مديرية النقل لولاية البليدة، عن الإنطلاق في عملية تدعيم خطوط النقل، في اطار توفير خدمات النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ، وتدعيم وسائل النقل على مستوى الأقطاب السكنية الجديدة و تعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط وكذا تحضيرا للدخول الاجتماعي.

كما دعت المديرية في بيانها، متعاملي النقل العمومي و المواطنين المهتمين الراغبين في ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص. عبر الطرقات الطبعيين و المعنويين و الذين يستوفون الشروط التنظيمية المعمول بها. التقدم إلى مديرية النقل لإيداع طلباتهم.

أما بخصوص الوثائق التي يجب أن تكون في ملف الراغبين في ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات فهي كالتالي:

طلب خطي يوضح فيه العنوان و الخط المراد استغلاله، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة الإقامة، القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها. نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبات ساري المفعول لا يحمل أي ملاحظة. نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص عبر الطرقات.

وأشار البيان أن تاريخ و ساعة إيداع الطلب يؤخذ في ترتيب دراسة الملف، كما أن الطلبات المودعة قبل تاريخ إمضاء هذا الإعلان لا تؤخذ بعين الإعتبار.

أما بخصوص خطوط النقل المفتوحة للإستثمار فهي موضحة في الوثيقة المرفقة: