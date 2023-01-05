البليدة: تدعيم منظومة إنتاج مياه الشرب بـ 15 ألف متر مكعب يوميا

تدعمت منظومة إنتاج مياه الشرب بولاية البليدة خلال سنة 2022 بأكثر من 15 ألف متر مكعب يوميا مما ساهم في تخفيف العجز المسجل في مجال تغطية إحتياجات الولاية بهذه المادة الحيوية.

وأوضح مدير الموارد المائية لولاية البليدة عبد الكريم علوش لـ”وأج”، أن منظومة إنتاج مياه الشرب تدعمت خلال السنة الماضية، عقب وضع حيز الخدمة لجملة من الهياكل الإنتاجية الجديدة. بأكثر من 15000 متر مكعب إضافية. مما سمح برفع حجم الإنتاج اليومي الإجمالي لـ 230000 متر مكعب يوميا حاليا.

كما تتمثل هذه الهياكل الإنتاجية الجديدة في 21 نقبا مائيا جديدا موزعين عبر مختلف بلديات ولاية البليدة لاسيما الشرقية منها. بالإضافة كذلك إلى إعادة تهيئة 40 نقبا آخر ليرتفع عددها بذلك إلى 377 نقبا.

و في سياق متصل، تدعمت منشآت تخزين مياه الشرب أيضا خلال نفس الفترة بخزانين مائيين بسعة 10000 متر مكعب و آخر بسعة ألف متر مكعب. مخصصين لفائدة القطب السكني الجديد سيدي سرحان بأعالي المدينة الجديدة بوينان (شرق).

كما ذكر ذات المسؤول، أن مصالحه قامت أيضا بإنجاز 40 كلم من قنوات مياه الشرب. منها 30 بالمائة تخص إعادة تهيئة القنوات القديمة بالإضافة الى مد 52 كلم من قنوات التطهير.

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