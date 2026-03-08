البليدة.. تذبذب في توزيع الماء بهذه البلديات

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم الأحد، عن تذبذب في توزيع الماء الصالح للشرب بالنسبة للسكان المقيمين بأحياء بلديات بوقرة، حمام ملوان، الجهة العليا ببلدية اولاد سلامة. عدل سيدي سرحان ببلدية بوعينان، تباينات ببلدية الشبلي.

وأوضحت الجزائرية للمياه أن التذبذب في عملية توزيع الماء الصالح للشرب ستكون ابتداءً من هذا اليوم الأحد. و هذا راجع للتوقيف الاضطراري للمجمع المائي مقطع لزرق بسبب ارتفاع نسبة تعكّر المياه الناتج عن التقلبات الجوية خلال الأيام الأخيرة.

كما طمأنت المؤسسة زبائنها أن متابعة نوعية المياه على مستوى المجمع جارية من طرف الفرق المخبرية. و عملية التوزيع ستعود لنظامها العادي فور اعادة تشغيل المجمع المائي.

