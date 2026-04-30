البليدة: تذبذب في توزيع الماء بهذه المناطق

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، أن حي 890 مسكن الحساينية ببلدية بوعينان سيشهد تأجيل في عملية توزيع الماء الشروب.

وأشارت الجزائرية للمياه، إلى أن تأجيل توزيع الماء، راجع لتسجيل تسرب مائي هام على مستوى قناة التوزيع قطر 250مم. تسبب فيه مقاولة مكلفة بالأشغال.

كما طمأنت المؤسسة زبائنها أن عملية التوزيع ستستأنف فور الانتهاء من أشغال اصلاح العطب من طرف المقاولة المكلفة بالاشغال.

كما أعلنت في نفس الإطار، أن نظرا لتسجيل انقطاع في التيار الكهربائي على مستوى النقب سيدي عايد منذ صبيحة الأربعاء، ستعرف أحياء سيدي عايد ببلدية بوفاريك تذبذب في عملية توزيع الماء الشروب المبرمجة لهذا اليوم الخميس الى غاية استقرار التيار الكهربائي.

